Протести у Гонконгу: демонстранти звільнили головні магістралі

Демонстранти, які виступають проти законопроекту про екстрадицію до Китаю, розблокували головні дороги в регіоні.

Про це повідомляє South China Morning Post.

“Дорожній рух відновився після розблокування доріг, які вели до урядових і законодавчих будинків у районі Адміралті (що в Гонгонгу - ред.) у понеділок вранці, після того як останні демонстранти проти законопроекту про екстрадицію добровільно їх залишили”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає китайська газета, поліцейські закликали людей залишити проїжджу частину й прибрати барикади після масштабного протесту в неділю.

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Нині люди пішли до найближчого парку.

Як відомо, 9 червня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який, на думку його критиків, може дати змогу КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроект про екстрадицію дозволить відправляти підозрюваних у злочинах на континентальний Китай для подальшого судового процесу.