Глава адміністрації Гонконгу вибачилася перед протестувальниками

Керівник адміністрації Гонконгу Керрі Лам принесла вибачення учасникам масових акцій протесту.

Про це інформує "Эхо Москвы".

Керрі Лам пообіцяла щиро і зі смиренням приймати критику з боку жителів міста, які вже більше тижня виступають проти планів влади дозволити екстрадицію порушників до материкового Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, учора десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу після того, як напередодні губернатор Керрі Лам заявила про припинення на невизначений термін розгляду законопроекту про екстрадицію. Активісти побоюються, що влада може відновити зусилля щодо прийняття цього закону, якщо громадський гнів ослабне.

Фото: Carrie Lam, Facebook