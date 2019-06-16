У Гонконгу тривають протести - вимагають відставки губернатора

«Протестувальники знову наповнюють центральний Гонконг через відкладений законопроект про екстрадицію, закликаючи до повної відмови від законодавства», - йдеться в повідомленні.

Активісти побоюються, що влада може відновити зусилля щодо прийняття цього закону, якщо громадський гнів ослабне.

Десятки, а можливо й сотні тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу після того, як напередодні губернатор Керрі Лам заявила про призупинення на невизначений термін розгляду законопроекту про екстрадицію.

Як повідомляє ВВС, деякі демонстранти також вимагають відставки губернатора Лам.

Як відомо, 9 червня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який, на думку його критиків, може дати змогу КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроект про екстрадицію дозволить відправляти підозрюваних у злочинах на континентальний Китай для подальшого судового процесу.

Фото: twitter.com/HelierCheung/status