Протести у Гонконгу: влада відмовилася розглядати законопроект про екстрадицію

Влада Гонконгу вирішила відмовитися від розгляду законопроекту про екстрадицію підозрюваних до материкового Китаю.

Про це повідомляє DW.

"Влада Гонконгу оголосила про припинення розгляду законопроекту, що уможливлює екстрадицію підозрюваних до материкового Китаю. Про це в суботу, 15 червня, заявила голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 9 червня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, що, на думку його критиків, може дозволити КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроект про екстрадицію дасть змогу відправляти підозрюваних у злочинах до континентального Китаю для подальшого судового процесу.

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Губернатор Гонконгу Керрі Лам наполягає на прийнятті законопроекту. Прихильники говорять, що в документі існують гарантії, що запобігатимуть екстрадиції будь-кого через релігійне чи політичне переслідування до Китаю. Але критики законопроекту вважають, що з прийняттям закону жителі колишньої британської колонії потраплять у руки глибоко політизованої системи правосуддя КНР, і це призведе до подальшої втрати автономії Гонконгу.

12 червня у ході протесту жителів Гонконгу проти проекту закону про екстрадицію до Китаю політичних опонентів Пекіна демонстранти зібралися в урядовому кварталі для штурму парламенту, де мало відбутися обговорення законопроекту. Під час сутичок поліцейські застосовували сльозогінний газ, кийки та гумові кулі.