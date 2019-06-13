У центрі Гонконгу закрили всі урядові офіси через протести

Влада Гонконгу ухвалила рішення закрити будівлі урядових установ в центрі міста через продовження протестів жителів проти закону про екстрадицію з материковим Китаєм.

Про це повідомляє CNBC.

“Урядові установи у фінансовому районі були закриті до кінця тижня через протести, головна станція метро, що обслуговувала територію біля Законодавчої ради, залишається закритою”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сотні демонстрантів вже зібралися у парку біля урядової будівлі.

Як повідомлялося, 9 червня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, що, на думку його критиків, може дозволити КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроект про екстрадицію дасть змогу відправляти підозрюваних у злочинах до континентального Китаю для подальшого судового процесу.

Губернатор Гонконгу Керрі Лам наполягає на прийнятті законопроекту. Прихильники говорять, що в документі існують гарантії, що запобігатимуть екстрадиції будь-кого через релігійне чи політичне переслідування до Китаю.

Але критики законопроекту вважають, що з прийняттям закону жителі колишньої британської колонії потраплять у руки глибоко політизованої системи правосуддя КНР, і це призведе до подальшої втрати автономії Гонконгу.

12 червня у ході протесту жителів Гонконгу проти проекту закону про екстрадицію до Китаю політичних опонентів Пекіна демонстранти зібралися в урядовому кварталі для штурму парламенту, де мало відбутися обговорення законопроекту. Під час сутичок поліцейські застосовували сльозогінний газ, кийки та гумові кулі.

Уряд повідомив, що загалом постраждало 79 осіб, двоє з них - у важкому стані.

Фото: Getty Images.