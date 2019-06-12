Протести у Гонконгу: поліція застосувала сльозогінний газ, аби зупинити штурм парламенту

"Гонконзька поліція застосувала сльозогінний газ, аби зупинити протестувальників від штурму парламенту під час масштабної ескалації громадського гніву проти суперечливого законопроекту про екстрадицію", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські також попередили демонстрантів, що застосують силу, якщо ті не зупиняться.

Пізніше законодавці заявили, що сесія була скасована приблизно за 15 хвилин до початку дискусії щодо спірного проекту закону через протестувальників біля парламенту, пише The Guardian.

Як повідомлялося, 9 червня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, що, на думку критиків, може дозволити КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроект про екстрадицію дасть змогу надсилати підозрюваних у злочинах до континентального Китаю для подальшого судового процесу.

Губернатор Гонконгу Керрі Лам наполягає на прийнятті законопроекту. Прихильники говорять, що в документі існують гарантії, що запобігатимуть екстрадиції будь-кого через релігійне чи політичне переслідування до Китаю.

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Але критики законопроекту кажуть, що з прийняттям закону жителі колишньої британської колонії потраплять у руки глибоко політизованої системи правосуддя КНР, і це призведе до подальшої втрати автономії Гонконгу.