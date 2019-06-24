Помпео анонсував нові санкції США проти Ірану

Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що офіційний Вашингтон у понеділок оголосить новий пакет істотних санкцій проти Ірану на додаток до того тиску, який уже запровадили Сполучені Штати.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в неділю перед вильотом до Саудівської Аравії та ОАЕ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У понеділок буде оголошено про введення істотного пакета нових санкцій", - заявив глава Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що зусилля, які докладає американська адміністрація для тиску на Іран, обмежують можливості Тегерана для розпалювання терору, створення власної ядерної, розвитку ракетних програм.

"Ми позбавимо їх ресурсів, яких вони потребують, щоб зберегти у безпеці американські інтереси та американський народ в усьому світі", - підкреслив держсекретар США.

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Як повідомляв Укрінформ, відносини між США й Іраном різко загострились минулого тижня після того, як Вашингтон прямо звинуватив Тегеран у підриві двох танкерів в Османській затоці, а також після ураження іранськими силами безпілотника ВМС США. У цьому зв'язку адміністрація Трампа вже посилила санкції проти Ірану, крім того не виключається можливість застосування військової сили з боку США.