Ердоган привітав опозиціонера з перемогою на виборах мера Стамбула

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав Екрема Імамоглу, який переміг на виборах мера найбільшого міста країни.

Про це повідомляє Анадолу.

«Бажаю, щоб результати повторних виборів мера пішли на благо нашого Стамбула. Сьогодні ми ще раз стали свідками прояву національної волі. Вітаю Екрема Імамоглу, який згідно з неофіційними підсумками переміг на виборах», - написав Ердоган у Twitter.

За його словами, Туреччина «продовжить рух до цілей 2023 року, спираючись на принципи демократії, верховенства права, єдності й солідарності».

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Як зазначається, Ердоган також підкреслив, що уряд Туреччини відповідно до національних інтересів продовжить ретельну роботу над вирішенням внутрішніх та зовнішніх питань.

За підсумками підрахунку 99,37% бюлетенів, Імамоглу набирає 54,03% голосів. Провладного кандидата Біналі Йилдирима підтримали 45,09% виборців.

Фото: АА