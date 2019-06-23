Партія Ердогана втрачає позиції у Стамбулі
Про це інформує BBC.
"Владна партія Туреччини, за попередніми даними, втратить контроль над Стамбулом після повторного проведення виборів голови міста" , - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за підсумками підрахунку майже всіх бюлетенів кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії Екрем Імамоглу отримав 54% голосів. Його опонент, колишній прем'єр Біналі Йилдирим, висунутий владною Партією справедливості й розвитку, визнав свою поразку.
Очевидно, що такий підсумок - серйозна невдача для президента Реджепа Ердогана, який раніше говорив, що "той, хто переможе у Стамбулі, переможе й у Туреччині".
Як повідомлялося, Імамоглу здобув перемогу на попередніх виборах мера Стамбула у травні цього року, отримавши майже на 15 тисяч голосів більше (приблизно на 0,3%), ніж Йилдирим. Але урядова Партія справедливості й розвитку оскаржила результати, заявивши про численні порушення.
У результаті виборча комісія анулювала результати голосування та призначила нові вибори.