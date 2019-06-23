Партія Ердогана втрачає позиції у Стамбулі

За попередніми результатами виборів мера Стамбула перемогу здобуває кандидат від опозиції Екрем Імамоглу.

Про це інформує BBC.

"Владна партія Туреччини, за попередніми даними, втратить контроль над Стамбулом після повторного проведення виборів голови міста" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за підсумками підрахунку майже всіх бюлетенів кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії Екрем Імамоглу отримав 54% голосів. Його опонент, колишній прем'єр Біналі Йилдирим, висунутий владною Партією справедливості й розвитку, визнав свою поразку.

Читайте також: У Стамбулі знов обирають мера

Очевидно, що такий підсумок - серйозна невдача для президента Реджепа Ердогана, який раніше говорив, що "той, хто переможе у Стамбулі, переможе й у Туреччині".

Як повідомлялося, Імамоглу здобув перемогу на попередніх виборах мера Стамбула у травні цього року, отримавши майже на 15 тисяч голосів більше (приблизно на 0,3%), ніж Йилдирим. Але урядова Партія справедливості й розвитку оскаржила результати, заявивши про численні порушення.

У результаті виборча комісія анулювала результати голосування та призначила нові вибори.