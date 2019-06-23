Трамп написав лист Кім Чен Ину - ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин отримав особистий лист від президента США Дональда Трампа, стверджують у Північній Кореї.

Про це інформує агентство Yonhap.

"Північнокорейський лідер Кім Чен Ин отримав особистий лист від президента США Дональда Трампа, повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї в неділю", - йдеться в повідомленні.

Указується, що, прочитавши лист, Кім Чен Ин "із задоволенням відзначив його чудовий зміст".

"Високо оцінюючи політичну розсудливість і надзвичайну сміливість президента Трампа, Кім Чен Ин сказав, що він серйозно обміркує цікавий зміст", - додає агентство.