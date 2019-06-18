У Трампа вірять, що Кім Чен Ин позбудеться ядерної зброї

Президент США і його адміністрація не полишають сподівань, що Кім Чен Ин виконає свою обіцянку і проведе повну денуклеаризацію Північної Кореї.

Про це на брифінгу заявила речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Президент Трамп і держсекретар, вірять, що Кім Чен Ин виконає взяті на себе зобов'язання щодо денуклеаризації", - зазначила Ортагус.

Вона підкреслила, що такий підхід залишається поточною політикою Сполучених Штатів.

Таким чином вона відповіла на прохання журналістів прокоментувати витік інформації із секретного документа, поширеного серед військового керівництва КНДР, про те, ніби Кім Чен Ин не збирається позбавляти країну ядерного статусу.

У цьому зв'язку Ортагус зауважила, що американський уряд бачить багато таких повідомлень, однак не коментує їх.