Нідерланди розчаровані заявами прем'єра Малайзії щодо розслідування катастрофи MH17

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що заяви прем'єр-міністра Малайзії щодо оприлюднених результатів міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), яка розслідує катастрофу літака рейсу MH17 у небі над Донбасом, розчаровують.

Про це він заявив під час свого візимту у Брюссель, повідомляє RTL Nieuws.

"Я можу уявити, що родичі, звичайно, дуже розчаровані, і що це також викликає плутанину", - заявив Рютте .

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад ставить під сумнів причетність Росії до трагедії MH17. Він висловив сумніви щодо об’єктивності очолюваного Нідерландами міжнародного розслідування трагедії, і продовжує наполягати, що немає переконливих доказів того, що Росія має нести відповідальність за катастрову. Про це він заявив після на оприлюднення імен трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також у середу вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.