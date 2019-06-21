Повернення Росії до ПАРЄ буде основним питанням сесії — німецькі депутати

Питання, пов'язані з Росією, будуть розглядатися на наступному засідання ПАРЄ за участі німецьких парламентаріїв.

Про це поінформували з делегації німецького Бундестагу під керівництвом Андреаса Ніка (блок ХДС/ХСС), яка братиме участь у третьому засіданні Європейської парламентської асамблеї 2019 (PVER) у Страсбурзі 24 - 28 червня 2019 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Асамблея буде радитися 24 червня 2019 року по пропозиції Комітету з правил процедури, яка створила б умови для повернення російської делегації. Російські парламентарії повинні мати можливість взяти 26 червня 2019 року участь у виборах наступника генерального секретаря Торбйорна Ягланда, термін якого закінчується у вересні 2019 року. Очікується, що Росія тоді сплатить свої несплачені внески, і таким чином вдасться уникнути фінансової кризи в Раді Європи», - йдеться у повідомленні.

На порядку денному Асамблеї стоїть також обговорення доповіді Франка Швабе (СДПН) про ситуацію в Росії Комітету з моніторингу. У доповіді розглядаються питання стійкості реформ і ефективність антикорупційних заходів у РФ.

Асамблея також обговорить повідомлення про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Окрім того, розглядатиметься питання ґендерної рівності, захисту дітей від сексуального насильства та практики відштовхування біженців до кордонів держав-членів Ради Європи тощо.

Асамблея також проголосує по кандидатурі персони, яка заповнять судову посаду по квоті Німеччині в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Нагадаємо, Німеччина активно підтримує повернення Росії до ПАРЄ.