Росія заборгувала Раді Європи вже близько €75 мільйонів

Росія заборгувала Раді Європи вже близько €75 мільйонів

Укрінформ
Борг РФ перед бюджетом Ради Європи нині становить близько 75 млн євро та може зрости до кінця червня до 100 млн.

Про це заявив генеральний секретар Парламентської асамблеї Ради Європи Войцех Савицький, відповідаючи на запитання власного кореспондента Укрінформу у Страсбурзі.

«Російська Федерації перестала платити до бюджету Ради Європи у 2017 році. Тоді вони не заплатили дві третини свого внеску. Повністю не заплатили до бюджету РЄ у 2018-му. Таким чином, сума, не заплачена у 2017 році, становила 22 млн євро; у 2018-му – це 33 млн. А відносно 2019 року, зобов'язання кожної країни, і не лише Росії, є у тому, що необхідно виплатити одну третину річного внеску до кінця лютого. Відтак Росія не заплатила цю частку – 11 млн», - розповів про ситуацію генсек ПАРЄ.

Таким чином, підсумував він, станом на сьогодні чистий борг Росії перед Радою Європи складає 66 млн євро, а до 30 червня країна повинна внести решту дві третини свого членського внеску, що для РФ складає 22 млн.

«До чинної суми у 66 млн євро слід додати ще близько 10 млн відсотків. Якщо ситуації з несплатою продовжуватиметься до кінця 2019 року, то борг Росії становитиме близько 100 млн євро», - зауважив Савицький.

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За його словами, якщо російська сторона до 1 липня не виконає своїх фінансових зобов’язань перед РЄ, то в організації буде уведено надзвичайний план, що матиме серйозні політичні й інституційні наслідки.

Коли країна-член упродовж двох років не виконує фінансові зобов'язання, ситуацію повинен розглянути Комітет міністрів Ради Європи, який може позбавити Росію репрезентативних прав в організації.

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