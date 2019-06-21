Росія заборгувала Раді Європи вже близько €75 мільйонів

«Російська Федерації перестала платити до бюджету Ради Європи у 2017 році. Тоді вони не заплатили дві третини свого внеску. Повністю не заплатили до бюджету РЄ у 2018-му. Таким чином, сума, не заплачена у 2017 році, становила 22 млн євро; у 2018-му – це 33 млн. А відносно 2019 року, зобов'язання кожної країни, і не лише Росії, є у тому, що необхідно виплатити одну третину річного внеску до кінця лютого. Відтак Росія не заплатила цю частку – 11 млн», - розповів про ситуацію генсек ПАРЄ.

Таким чином, підсумував він, станом на сьогодні чистий борг Росії перед Радою Європи складає 66 млн євро, а до 30 червня країна повинна внести решту дві третини свого членського внеску, що для РФ складає 22 млн.

«До чинної суми у 66 млн євро слід додати ще близько 10 млн відсотків. Якщо ситуації з несплатою продовжуватиметься до кінця 2019 року, то борг Росії становитиме близько 100 млн євро», - зауважив Савицький.

За його словами, якщо російська сторона до 1 липня не виконає своїх фінансових зобов’язань перед РЄ, то в організації буде уведено надзвичайний план, що матиме серйозні політичні й інституційні наслідки.

Коли країна-член упродовж двох років не виконує фінансові зобов'язання, ситуацію повинен розглянути Комітет міністрів Ради Європи, який може позбавити Росію репрезентативних прав в організації.