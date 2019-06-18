Меркель підтримує повернення Росії у ПАРЄ, але не за будь-яку ціну

Федеральный канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує повернення Росії в Парламетську Асамблею Ради Європи, але вважає, що це не має відбуватися за будь-яку ціну.

Про це вона заявила на брифінгу після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Треба знайти шлях для повернення Росії (в ПАРЄ - ред.), але треба також знайти шляхи, щоби вона виконала певні передумови, зобов’язання», - сказала вона.

Меркель також зазначила: «Ми бачимо, що поведінка Росії суперечить міжнародному праву, насамперед в тому, що стосується України, але з іншого боку, Німеччина не хотіла би повністю знищити ті контакти, які існують, а без діалогу питання не вирішити».

За її словами, були зроблені різні спроби повернути Росію, але завершити процес поки не вдалося. Не можна повертати російську делегацію в ПАРЄ будь-якою ціною, наголосила канцлер Німеччини.

Як повідомляв Укрінформ, регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.

Росія не виконала жодних зобов'язань, а відтак передумов для її повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи немає, 17 червня заявив Президент України Володимир Зеленський.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції 24 червня.