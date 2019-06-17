Для повернення Росії до ПАРЄ немає передумов - Зеленський

Росія не виконала жодних зобов'язань, а відтак передумов для її повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи немає.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із Президентом Франції Еммануелем Макроном у понеділок у Парижі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Щодо повернення Росії до ПАРЄ, ми обговорювали це питання з президентом Макроном. Я говорив про те, що Росія нічого не виконала. Тому ми не можемо говорити про зняття санкцій, на мою думку, поки Україна не повернула свої території. Ми захищаємо наш суверенітет. Поки що для повернення Росії до ПАРЄ не зроблено відповідних кроків», - заявив глава держави.

У свою чергу, президент Франції пояснив позицію своєї країни відносно підтримки Росії у ПАРЄ турботою про російських громадян, які можуть бути позбавлені захисту своїх прав у Європейському суді з прав людини.

Макрон зазначив, що санкції відносно РФ у ПАРЄ не завдають шкоди російській владі, але мають негативні наслідки для росіян.

Як відомо, у Росії у порушення правил і принципів Ради Європи діє закон, який дозволяє не виконувати рішення ЄСПЛ, якщо вони нібито суперечать конституції РФ.