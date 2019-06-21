Берлін закликає РФ до співпраці зі Слідчою групою щодо катастрофи MH17

Офіційний Берлін закликає Росію до конструктивної співпраці зі Спільною слідчою групою щодо катастрофи малайзійського літака рейсу МН17.

Про це заявила пресслужба Міністерства закордонних справ ФРН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Федеральний уряд з самого початку підтримував розслідування Спільної слідчої групи відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166. Закликаємо Росію конструктивно сприяти подальшій роботі», - заявили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що Німеччина підтримує розслідування Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака рейсу MH17.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до аварії малайзійського Boeing-777.

Це громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР", а також троє громадян РФ: полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, якого вважають організатором бойового застосування установки "Бук"; підполковник запасу російських ПДВ Олег Пулатов, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркин - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Служба безпеки України повідомила про підозру названим особам в організації і пособництві теракту, який призвів до аварії літака рейсу MH17.

У РФ же назвали ці обвинувачення "голослівними".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить п'ятдесят третій зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди і Австралія офіційно обвинуватили Росію в причетності до катастрофи рейсу МН17.