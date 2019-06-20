У МЗС сказали, які наслідки матиме для Росії ігнорування рішень міжнародних судів

Речниця МЗС Катерина Зеленко вважає, що Росії буде важко залишити без наслідків грубе ігнорування рішень міжнародних судів.

Про це дипломатка заявила в ефірі програми «Нині вже» на Громадському.

«РФ - сама країна, яка в міжнародно правовому плані не є ізольованою. В неї теж є кораблі, їй теж здійснювати якусь діяльність. І можливо, одного дня подавати до суду вже як позивач. І тут постає питання: як розглядати питання і підтримувати країну, яка сама не в змозі виконувати рішення міжнародних судів?» — зазначила Зеленко.

На її думку, не в інтересах РФ сьогодні демонструвати повне презирство до міжнародного права.

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«Вже надто повною є ця скринька міжнародно правових злочинів і ігнорування рішень міжнародних інстанцій, резолюції Генасамблеї ООН, міжнародних судів. Просто одного дня це може завершитися тим, що тягар відповідальності і цей рівень санкцій зросте до такої міри, що вони вже просто будуть непідйомними», — наголосила речниця МЗС.