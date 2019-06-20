Швейцарії треба більше часу для угоди з Євросоюзом — МЗС

Представники швейцарського уряду досягли певного прогресу в перемовинах із чиновниками Європейського Союзу щодо досягнення домовленості про угоду, яка регулюватиме відносини між країною і блоком, проте необхідний ще додатковий час.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассис, передає Express.

“Ми ухвалили дуже чіткі рішення і досягли прогресу в цій справі (досягнення домовленості щодо угоди з ЄС — ред.), проте темп, якого вимагає ЄС, не відповідає можливостям такої прямої демократії як у Швейцарії”, - сказав він.

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Кассис додав, що в результаті Швейцарія може сказати “ми зрушили з місця і очікуємо, що Європейський Союз рухатиметься”.

Зазначається, що додатковий час необхідний Берну через уточнення низки питань, зокрема, про захист заробітної плати, державну допомогу й права своїх громадян.

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Як повідомлялося, наприкінці листопада минулого року швейцарський уряд відтермінував укладання угоди з ЄС, яка регулюватиме відносини між країною і блоком, до 2019 року.