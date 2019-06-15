У Швейцарії жінки протестували проти гендерної нерівності в оплаті праці

У кількох містах Швейцарії 14 червня відбулись страйки жінок, що виступають за встановлення рівної оплати праці для чоловіків та жінок.

Про це повідомляє UPI.

“Жінки працездатного віку у всій Швейцарії вийшли на страйк у п'ятницю, протестуючи проти того, що вони називають "спротивом уряду проти рівної оплати праці для чоловіків та жінок”", - йдеться у повідомленні.

У середньому швейцарські жінки заробляють на 20 відсотків менше, ніж чоловіки, жінки недостатньо представлені на керівних посадах, стверджують учасниці акції. Крім того, за їх словами, догляд за дітьми — дорога справа з дуже невеликими пільгами.

За даними опитування, проведеного Міжнародною організацією праці, Швейцарія серед аутсайдерів - з великим розривом в оплаті праці за гендерною ознакою.

Протестні акції у п'ятницю заплановані в містах Берн, Сіон та Лозанна. Деякі жінки-учасниці сказали, що вони взагалі не працюватимуть сьогодні, а інші планують піти з робочих місць раніше кінця своїх змін, після завершення 80% свого робочого часу.

Цей страйк має на меті відзначити річницю знаменитого страйку 1991 року, який відбувся з нагоди 20-річчя з дня набуття жінками Швейцарії права голосувати на федеральному рівні. Тоді протестувальниці закликали до захисту від дискримінації на робочому місці та сексуальних домагань під час роботи, ці вимоги за п'ять років були закріплені у швейцарському законі про гендерну рівність.

Фото: EPA-EFE