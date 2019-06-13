Фотоконкурс «Руйнуючи стереотипи: Сильні жінки моєї громади» продовжили до 25 червня

Прийом робіт на всеукраїнський фотоконкурс «Руйнуючи стереотипи: Сильні жінки моєї громади» продовжено до 25 червня.

Багато жінок досягли великих речей, але все ще є ті, хто бореться і стикається з труднощами і викликами у своєму житті.

Фотоконкурс має на меті висвітлити питання гендерної нерівності та показати важливість розширення прав і можливостей жінок. Ми заохочуємо учасників поділитись світлинами своїх матерів, сестер, подруг, сусідок, вчительок, які впевнені і вільні у своєму виборі щодо приватного та професійного життя.

Вісвітлення теми жінок, які рішуче і активно діють у житті своєї громади допоможе нашому суспільству зрозуміти, що жінки повинні мати рівне право на участь в освіті, суспільному, економічному та політичному житті громади. Важливо зрозуміти і усвідомити, що жінки у сучасну епоху не тільки однаково компетентні, але часто навіть випереджають чоловіків у декількох соціально-економічних сферах, таким чином роблячи свою присутність на робочому місці надзвичайно важливою. Руйнуючи стереотипи на багатьох рівнях ми спонукатимемо людей прагнути до кращого, самостійного і вільного від дискримінації життя.

Реєструйтесь на hromady.photos і покажіть історії сильних українських жінок, які не бояться робити свій голос гучнішим, які активні у житті власного міста, села чи селища, жінок, які використовували свою пристрасть і рішучість, щоб викликати зміни, мотивувати та заохочувати інших до успіху, продовжувати боротьбу за свої права, справедливість та незалежність.

Як долучитися до конкурсу:

Озирніться навколо у вашій рідній громаді, поговоріть з членами родини, друзями та сусідами, щоб дізнатися історії жінок, які надихають вас. Сфотографуйте жінку, яка найкраще ілюструє бачення «сильних жінок у місцевому житті», досягнення якої викликають у вас повагу. Завантажте до трьох фотографій на сайт та вигравайте призи.

Всеукраїнський фотоконкурс «Руйнуючи стереотипи: Сильні жінки моєї громади» реалізується Програмою для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

Фото: hromady.photos