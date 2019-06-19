Франція приєдналася до п'яти країн НАТО у проекті із стратегічних авіаперевезень

Франція приєдналася до Листа про наміри щодо створення багатоцільового флоту «повітряних танкерів» та транспортних літаків, так званої ініціативи MRTT-C (Multi Role Tanker and Transport Capability), яка має значно розширити спроможності НАТО та європейських країн у здійсненні стратегічних авіаційних перевезень.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

«Ініціатива MRTT-C забезпечить учасників можливостями стратегічних авіаперевезень, дозаправки в повітрі та медичної евакуації, що дозволить їм проводити більш гнучкі повітряні операції. Учасники будуть використовувати літаки Airbus A330 MRTT починаючи з 2020 року. Усього буде замовлено вісім таких літаків, які протягом наступних років використовуватимуться країнами-учасницями», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програма MRTT-C є ініціативою Європейського оборонного агентства, хоча всі літаки належать НАТО та замовлені Агентством НАТО з підтримки та замовлень (NSPA). Літаки матимуть постійну дислокацію на авіабазах у Ейндховен і Кельн, їх призначення включатиме також готовність до медичної евакуації за принципом 24/7.

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«Ініціатива MRTT-C відкрита до участі для інших держав, які матимуть бажання приєднатися», - йдеться у повідомленні.

У програмі також беруть участь Бельгія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Норвегія.