МЗС Туреччини: Членство в ЄС залишається стратегічною метою країни

Туреччина робить суттєвий внесок у підтримання миру та стабільності в регіоні, що відповідає стратегічним підходам Євросоюзу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Турецької Республіки Фарук Каймакчі повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таку заяву він зробив у Брюсселі на конференції високого рівня щодо співпраці між Євросоюзом та Організацією Чорноморського економічного співробітництва.

«Туреччина є кандидатом на входження до Євросоюзу та водночас - його ключовим регіональним партнером. Чорноморський регіон – це місце, де Туреччина може зробити помітний внесок у підтримку політики ЄС, посилюючи мир, стабільність та заможність країн... У цьому контексті хочу підкреслити, що членство в ЄС залишається для Туреччини стратегічною метою», - заявив турецький дипломат.

Як повідомлялося, у «пакеті розширення» за 2019 рік, у якому міститься оцінка прогресу країн, що мають намір приєднатися до ЄС, Єврокомісія висловила жаль з приводу того, що «Туреччина дедалі більше віддаляється від ЄС» у вимірі дотримання демократичних норм та верховенства права.

Водночас Єврокомісія наголосила, що відносини між ЄС і Туреччиною зберігають стратегічний характер, особливо в питаннях підтримання регіональної стабільності та вирішення проблеми біженців.