Латвійська делегація проти повернення Росії у ПАРЄ

Голова латвійської делегації в ПАРЄ, віцеспікер Сейму Інеса Либиня-Егнере заявила, що повернення Росії в ПАРЄ без виконання нею своїх зобов’язань матиме негативні наслідки для авторитету цієї міжнародної організації.

Про це вона сказала на зустрічі з послом України в Латвії Олександром Міщенком, повідомляється на сайті Посольства України в Латвійській Республіці.

“Віцеспікер Сейму (Інеса Либиня-Егнере - ред.) заявила, що позиція Латвійської Республіки є повністю солідарною з Україною, і наголосила, що безумовне повернення Росії в ПАРЄ без виконання нею своїх зобов’язань буде мати негативні наслідки для авторитету цієї міжнародної організації”, - йдеться у повідомленні.

У свою чергу посол України подякував за незмінну підтримку Латвією України в рамках міжнародних організацій, у тому числі в рамках ПАРЄ. Сторони детально обговорили ситуацію напередодні червневої частини сесії ПАРЄ і засудили можливість повернення повноважень російської делегації в ПАРЄ без виконання вимог Асамблеї, які були запроваджені у відповідь на російську агресію проти України.

Особливо Міщенко відзначив підтримку Латвії в перебігу 129-го засідання Комітету міністрів РЄ 17 травня 2019 року в Гельсінкі, коли Латвія не підтримала схвалення регламентним комітетом проекту резолюції, яка уможливлює підтвердження повноважень російської делегації.

Посол України ознайомив віцеспікера та інших членів латвійської делегації в ПАРЄ з актуальною ситуацією в Україні у контексті продовження країною-окупантом порушення прав людини, зокрема прав кримських татар в окупованому Криму, а також порушення Мінських домовленостей щодо нормалізації ситуації на Донбасі.

Український дипломат високо відзначив рішення латвійського парламенту щодо засудження депортації кримських татар і визнання її геноцидом. Як зазначив Міщенко, в Латвії, як і в Україні, добре пам’ятають злочини радянського тоталітарного режиму і тому засуджують його прояви в діях сьогоднішнього керівництва Кремля.