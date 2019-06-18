Естонія виступає за продовження санкцій проти РФ

"Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу закликав міністрів закордонних справ Європейського Союзу продовжити санкції, введені відносно Росії, з шести до дванадцяти місяців і доповнити список осіб, на яких поширюються санкції", - йдеться в повідомленні.

За словами Рейнсалу, недавнє рішення Росії надати громадянам України спрощену процедуру отримання російського громадянства показує, що Росія не має наміру виконувати Мінські угоди. Європейський Союз має бути готовий швидко, рішуче й чітко відреагувати на подібні провокації.

Політика єдності і солідарності ЄС щодо Росії не повинна бути ослаблена, а подібні сигнали мають ретельно відстежуватися.

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«Недавній заклик Комітету міністрів (Ради Європи - ред.) відновити право голосу Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи є гідним жалю сигналом», - підкреслив міністр закордонних справ Естонії.

2014 року Євросоюз ввів санкції відносно РФ у зв'язку з агресивною політикою щодо України та анексією Криму Росією.