Transparency International - прем'єру Чехії: чекаємо вибачень, інакше суд

Transparency International вимагає від прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша вибачень за «регулярні брехливі заяви», в яких політик називав організацію корумпованою.

Про це повідомляє Vinegret.cz з посиланням на ČTK.

Адвокат цієї міжнародної неурядової організації по боротьбі з корупцією Павло Угл заявив, звертаючись до глави уряду: «Ви систематично, часто і різними способами називали мого клієнта корумпованим. Оскільки ви неодноразово робили це публічно, і знайомили зі своєю точкою зору значну частину суспільства, то ваші слова завдали шкоди репутації мого клієнта – юридичної особи, яка є частиною міжнародної мережі подібних некомерційних організацій, що борються з корупцією».

Зазначається, що коли протягом семи днів Бабіш не направить організації офіційного листа з вибаченнями, Transparency International звернеться до суду. На вимогу адвоката, копія листа має бути спрямована чеському уряду, якому також від імені республіки слід вибачитися за дії свого очільника.

Як відомо, Transparency International неодноразово звертала увагу на конфлікт інтересів між бізнесом прем'єра Чехії та його політичною діяльністю.