Президент Фінляндії розповів про "спільне майбутнє з НАТО"

Саулі Нііністьо роз'яснив сенс варіанту приєднання Фінляндії до НАТО, що зараз обговорюється в країні.

Про це повідомляє Xinhua.

“За словами Нііністьо, варіант спільного майбутнього з НАТО, означає, що Фінляндія хоче зберегти можливість вступу до Альянсу, якщо вона вирішить це зробити. Але цей варіант існуватиме лише за умови збереження такої можливості”, - ідеться в повідомленні.

Президент наголосив, що у формулюванні, яке містить нова доктрина уряду Фінляндії про те, що вона не дозволить використовувати свою територію проти іншої країни, - немає нічого нового.

Нііністьо пояснив, що ця теза відповідає оборонній доктрині попереднього уряду. "Було б дивно, якби проголошувалося, що наша територія може бути використана кимось із військовою метою", - констатував фінський лідер.