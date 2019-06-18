Президент Фінляндії розповів про "спільне майбутнє з НАТО"
Укрінформ
Саулі Нііністьо роз'яснив сенс варіанту приєднання Фінляндії до НАТО, що зараз обговорюється в країні.
Про це повідомляє Xinhua.
“За словами Нііністьо, варіант спільного майбутнього з НАТО, означає, що Фінляндія хоче зберегти можливість вступу до Альянсу, якщо вона вирішить це зробити. Але цей варіант існуватиме лише за умови збереження такої можливості”, - ідеться в повідомленні.
Президент наголосив, що у формулюванні, яке містить нова доктрина уряду Фінляндії про те, що вона не дозволить використовувати свою територію проти іншої країни, - немає нічого нового.
Нііністьо пояснив, що ця теза відповідає оборонній доктрині попереднього уряду. "Було б дивно, якби проголошувалося, що наша територія може бути використана кимось із військовою метою", - констатував фінський лідер.