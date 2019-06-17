Іран звинуватив Саудівську Аравію в "неправильній політиці"

Офіційний Тегеран вважає, що "неправильний підхід" Ер-Ріяда викликає напруженість у регіоні.

Про це повідомляє Al-Jazeera.

“Іран звинуватив свого головного регіонального суперника Саудівську Аравію у застосуванні "мілітаристського підходу, що ґрунтується на поглибленні кризи". Це сталося після того, як Ер-Ріяд заявив, що Тегеран стоїть за нападами на два танкери біля Ормузької протоки минулого тижня”, - йдеться в повідомленні.

Коментар МЗС Ірану в понеділок вийшов на наступний день після того, як спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, закликав міжнародне співтовариство зайняти рішучу позицію у зв'язку з цими нападами - і водночас наголосив, що королівство не хоче війни у регіоні.

У понеділок речник іранського МЗС Аббас Мусаві заявив, що "неправильна політика" Ер-Ріяда викликає ескалацію регіональної напруженості, яка спричинилоа стрибок цін на нафту та загрозу військового конфлікту в регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня в Оманській затоці сталися вибухи на двох танкерах. Саудівська Аравія, а також США та Велика Британія звинуватили Іран у нападі на комерційні судна. Тегеран своєю чергою відкидає ці звинувачення та називає їх бездоказовими.