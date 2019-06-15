Саудівська Аравія закликала до "рішучої" відповіді на напад на танкери

Влада Саудівської Аравії закликала до рішучої відповіді на нещодавні напади на нафтові танкери, що сталися 13 червня в Оманській затоці.

Про це повідомляє BBC.

«Саудівська Аравія закликає до швидкої та рішучої відповіді на нещодавні напади на нафтові танкери, що сталися у регіоні», - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики королівства Халід аль-Флахім попередив про загрозу постачанням та стабільності ринку.

У четвер два танкери були атаковані в Оманській затоці, за місяць після того, як чотири інші були атаковані біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів.

Читайте також: В ООН закликали до незалежного розслідування атак на танкери

США звинувачують Іран в організації нападів, Тегеран заперечує будь-яку причетність до атак. Ціни на нафту підскочили на 4% після інциденту в четвер.

Як повідомлялося, напад на два нафтові танкери - Kokuka Courageous та Front Altair - стався 13 червня, коли кораблі перебували у нейтральних водах між Іраном та кількома країнами Перської затоки. Члени екіпажів, загалом 44 людини, були евакуйовані після того, як танкери надіслали сигнали лиха.

Front Altair належить норвезькій компанії Frontline (ходить під прапором Маршаллових Островів) та перевозив 75 тисяч тонн сировини для нафтохімічної промисловості.

Kokuka Courageous під панамським прапором керується компанією BSM Ship Management, танкер плив у Сінгапур з вантажем метанолу.