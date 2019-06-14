Іранці намагалися приховати докази своєї причетності до нападу в Оманській затоці - США

"На відео показаний невеликий човен, що виходить на сторону японського танкера. Одна людина встає на носовій частині човна і, як можна побачити, знімає об'єкт (міну - ред.) з корпусу танкера. США стверджують, що об'єкт, швидше за все, є міною, що не розірвалася", - йдеться у повідомленні.

За словами американського чиновника, запис і фотознімки були зроблені з борту військового літака США. Міна нібито була прикріплена до борту танкера Kokuka Courageous.

Телеканал зазначає, що іранський корабель наблизився до танкера, незважаючи на те, що в даному районі перебували вже близько чотирьох годин американський есмінець Bainbridge, а також безпілотник США і літак базової патрульної авіації P-8 Poseidon.

"Військові США вважають, що іранці намагалися забрати докази своєї причетності до нападу", - йдеться у матеріалі.

Інші офіційні особи заявили CNN, що кілька іранських кораблів прибули в район, де знаходиться Bainbridge. Нібито у зв'язку з цим Центральне командування Збройних сил США заявило, що Вашингтон "не потерпить створення перешкод для Bainbridge".

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Як повідомлялося, у четвер в Оманській затоці були атаковані два нафтових танкери. За попередніми даними, інцидент стався на відстані 45 кілометрів від іранського узбережжя.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що після вивчення розвідувальної інформації про ситуацію в Оманській затоці, де в четвер були атаковані два комерційних танкери, уряд США дійшов висновку, що за нападом стоїть Іран.

Фото: edition.cnn.com