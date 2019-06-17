ЄС підготував комплекс заходів щодо чорноморського регіонального співробітництва
Відповідний документ оприлюднено на сайті Європейської Ради.
«Рада ЄС знову наголосила на тому, що повага до міжнародного права, включаючи принципи незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, Морської Конвенції ООН, включаючи свободу судноплавства, а також політичні рішення ЄС щодо невизнання анексії Криму, є фундаментальними у підходах ЄС до регіональної співпраці в Чорноморському регіоні», - йдеться у документі.
Рада ЄС підтвердила також довгострокові зобов’язання із розвитку заможності, стабільності та стійкості (країн) в регіоні Чорного моря. Резолюція підкреслює стратегічну важливість Чорноморського регіону для ЄС та закликає до поглибленої участі ЄС у регіональній співпраці, зокрема, участі в економічних, транспортних та інфраструктурних проектах, на основі Ініціативи ЄС щодо Чорноморської синергії.