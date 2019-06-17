ЄС підготував комплекс заходів щодо чорноморського регіонального співробітництва

Міністри закордонних справ ЄС, які проводять у понеділок зустріч у Люксембурзі, прийняли резолюції щодо участі ЄС у розвитку співпраці в Чорноморському регіоні, у якій наголосили, що повага до міжнародного права, суверенітету та незалежності країн регіону, а також політичне рішення щодо невизнання анексії Криму Росією залишаються основою Чорноморської політики Євросоюзу.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС знову наголосила на тому, що повага до міжнародного права, включаючи принципи незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, Морської Конвенції ООН, включаючи свободу судноплавства, а також політичні рішення ЄС щодо невизнання анексії Криму, є фундаментальними у підходах ЄС до регіональної співпраці в Чорноморському регіоні», - йдеться у документі.

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Рада ЄС підтвердила також довгострокові зобов’язання із розвитку заможності, стабільності та стійкості (країн) в регіоні Чорного моря. Резолюція підкреслює стратегічну важливість Чорноморського регіону для ЄС та закликає до поглибленої участі ЄС у регіональній співпраці, зокрема, участі в економічних, транспортних та інфраструктурних проектах, на основі Ініціативи ЄС щодо Чорноморської синергії.