Єврокомісія може призупинити безвіз для окремих країн

ЄС може призупинити безвізовий режим для окремих країн через зростання кількості прохачів притулку, і передусім це може стосуватися країн Західних Балкан та Латинської Америки.

Про це заявив єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю газетам групи Funke, повідомляє DW.

"Наше послання державам, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, недвозначне: ваша відповідальність - захищати цей привілей", - наголосив єврокомісар.

Водночас він висловив сподівання, що таких крайніх заходів ще можна уникнути.

Як повідомляється, нині кількість мігрантів, котрі хочуть отримати притулок у ЄС, загалом зменшилася до рівня 2014 року, тобто до початку міграційної кризи. "Впродовж перших п'яти місяців 2019 року зафіксовано близько 32 400 таких осіб, що на 31 відсоток менше порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

За даними Європейського бюро підтримки міграційних процесів (EASO), в перші чотири місяці поточного року майже кожна четверта заява про притулок в ЄС надходила від громадянина однієї з країн, що уклали з Євросоюзом угоди про безвізовий режим.

Приміром, кількість претендентів на отримання притулку в ЄС з Венесуели зросла порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 121 відсоток, досягши 14 257 осіб, з Колумбії - на 156 відсотків (8097 осіб), з Албанії - на 30 відсотків (7138 осіб).