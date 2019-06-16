Генсек ООН закликає ЄС посилити захист клімату

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав ЄС посилити зусилля для захисту клімату.

Зокрема, Гутерріш направив голові Європейської Ради Дональду Туску листа, в якому закликав ЄС до посилення заходів з метою скорочення обсягів викидів парникових газів. Текст листа оприлюднено в неділю, інформує DW.

Серед іншого Генсек ООН наголосив, що ЄС має поставити собі за мету, скоротити до 2030 року обсяги викидів партникових газів в атмосферу до 55% порівняно з 1990 роком, котрий вважається базовим.

Такий заклик значно перевищує дотеперішню ціль у 40% зі скорочення викидів. Гуттереш зокрема наголосив, що він розраховує на те, що ЄС подаватиме всім іншим приклад у тому, як можна скоротити обсяги викидів.

Крім того, глобальне потепління потрібно зупинити на позначці в 1,5 градуса за Цельсієм, наголосив Гуттереш. Закріплені у Паризькій кліматичній угоді цілі передбачають обмеження глобального потепління на два градуси за Цельсієм, а в кращому разі - на 1,5 градуса.

На нинішньому етапі глобальний захист клімату переживає кризу насамперед через позицію президента США Дональда Трампа, котрий ініціював вихід Сполучених Штатів з Паризької кліматичної угоди.