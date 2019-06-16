Генсек ООН закликає ЄС посилити захист клімату

Генсек ООН закликає ЄС посилити захист клімату

Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав ЄС посилити зусилля для захисту клімату.

Зокрема, Гутерріш направив голові Європейської Ради Дональду Туску листа, в якому закликав ЄС до посилення заходів з метою скорочення обсягів викидів парникових газів. Текст листа оприлюднено в неділю, інформує DW.

Серед іншого Генсек ООН наголосив, що ЄС має поставити собі за мету, скоротити до 2030 року обсяги викидів партникових газів в атмосферу до 55% порівняно з 1990 роком, котрий вважається базовим.

Такий заклик значно перевищує дотеперішню ціль у 40% зі скорочення викидів. Гуттереш зокрема наголосив, що він розраховує на те, що ЄС подаватиме всім іншим приклад у тому, як можна скоротити обсяги викидів.

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Крім того, глобальне потепління потрібно зупинити на позначці в 1,5 градуса за Цельсієм, наголосив Гуттереш. Закріплені у Паризькій кліматичній угоді цілі передбачають обмеження глобального потепління на два градуси за Цельсієм, а в кращому разі - на 1,5 градуса.

На нинішньому етапі глобальний захист клімату переживає кризу насамперед через позицію президента США Дональда Трампа, котрий ініціював вихід Сполучених Штатів з Паризької кліматичної угоди.

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