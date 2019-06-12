Здоров'ю лісів перешкоджають нормативні обмеження — Держлісагентство

Занадто зарегульована процедура поліпшення санітарного стану лісів і несвоєчасне її проведення сприяє ураженню лісів шкідниками.

Про це заявив заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар під час відкриття дводенної Міжнародної науково-практичної конференції “Соснові ліси: сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення”, організаторами якої є Національні академії наук України та Білорусі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Занадто зарегульований процес призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, і як наслідок – несвоєчасне їх проведення призводить до ураження лісів шкідниками. Станом на 1 січня 2019 року загальна площа всихання лісів становила більше 413 тис. га, з них насаджень сосни звичайної – 222 тис. га, ялини європейської – 27 тис. га, дуба звичайного – 100 тис. га та інших насаджень – 64 тис. га”, - сказав Бондар

Він зазначив, що протягом останнього десятиріччя санітарний стан лісів різко погіршився внаслідок негативної дії глобальних змін клімату: підвищення температури та зменшення опадів призвело до зростання площ всихаючих насаджень, а також масового пошкодження їх шкідниками та хворобами. Причому відбувається всихання насаджень більшості лісоутворюючих порід (ялини, ясена, дуба, граба, берези). Найбільше занепокоєння фахівців викликає стан соснових насаджень, де триває катастрофічне за масштабами пошкодження ослаблених лісів стовбуровими шкідниками.

За інформацією Держлісагентства, у 2018 році проведено заходи з поліпшення санітарного стану лісів на площі 226,5 тис. га, вибіркові санітарні рубки – на 206,4 тис. га, суцільні санітарні рубки – на 15,7 тис. га і ліквідацію захаращеності – на 4,3 тис. га, переважно в регіонах, де площі осередків стовбурових шкідників є найбільшими.

Заступник голови відомства наголосив, що торік було запроваджено спільний проект Держлісагентства України та Генерального директорату лісового господарства Туреччини для боротьби з короїдом біологічним методом. У рамках цього проекту державне спеціалізоване лісозахисне підприємство “Харківлісозахист” отримало лабораторне обладнання для вирощування мурахожуків, личинки якого живляться короїдами різних видів. Лабораторія “Харківлісозахисту”почала розроблення технології вирощування та масового випуску жуків на початку розвитку осередків короїдів.

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Втім, за словами посадовця, до катастрофічного поширення шкідників призводять і законодавчі обмеження. Так, через занадто зарегульований процес призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, всі дії відбуваються із великим запізненням. Приміром, у Білорусі дерево, яке заражене короїдом, зрубують протягом 20 днів з моменту визначення хвороби, а в Україні, згідно із Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”, процедура оцінки впливу на довкілля є дорогою та довготривалою – від двох до шести місяців, а мінімальний термін проведення оцінки становить 55 робочих днів.

Також не на користь здоров’ю лісів, вважають у Держлісагентстві існує так званий “сезон тиші”, який передбачено Законом України “Про тваринний світ”. Згідно з ним з 1 квітня по 15 червня забороняється проводити санітарні рубки нещодавно заселених короїдами дерев, тож жуки за цей період встигають значно поширитися у лісі. Відомство повідомляє, що в Україні також існують законодавчо встановлені обмеження щодо проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів у природно-заповідному фонді, в той час як короїд масово уражає лісові насадження у заповідних зонах.

Виходячи з цього, Держлісагентство ініціює зміни до Санітарних правил в лісах України, які дали б змогу більш якісно та своєчасно здійснювати заходи з поліпшення санітарного стану лісів. На сьогодні у Міністерстві екології та природних ресурсів ініційовано створення ініціативної групи для розроблення та узгодження нової нормативно-правової бази. Також Держлісагентством було розроблено і надіслано до Міністерства аграрної політики та продовольства проект Санітарних правил в новій редакції.