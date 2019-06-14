Британські спецпризначенці пройдуть курс навчання протидії загрозі РФ

Британські війська спеціального призначення розробили нову концепцію протидії силам противника у всьому світі, яка розглядає держав-порушників світового устрою у ролі противників.

Про це пише The Guardian.

“Британські спецпідрозділи сподіваються отримати нову стратегію, щоб вчитися протистояти РФ та іншим державним акторам, оскільки місії проти "Ісламської держави" у Сирії та Іраку стають непотрібними”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вже розроблено план «Концепцію спеціальних операцій», що незабаром буде розглядатися британськими міністрами. У разі схвалення схема буде включати реструктуризацію відповідних підрозділів.

В основі цього плану лежить переконання в тому, що характер сучасної війни змінюється, з меншим акцентом на традиційні військові дії, та замість цього є перехід до більш витончених способів війни між національними державами.