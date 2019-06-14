Cпецсили Британії реформують для нової "російської" місії - ЗМІ

"Спеціальна повітряна служба (SAS) та інші британські спецпідрозділи (UKSF) готові отримати нову місію з протидії російським та іншим силам у всьому світі. Цей план називається "Концепцією спеціальних операцій" і був складений старшим офіцером, відповідальним за спеціальні сили, директором спецсил (DSF)", - йдеться у повідомленні.

На думку людей, знайомих з концепцією, частина плану передбачає зміну як структури секретних підрозділів військових, так і того, що вони роблять.

Як зазначається. зараз план розглядають військові начальники. Незабаром його передадуть міністрам, і, ймовірно, його ухвалять.

Планується, що спеціальним силам Великої Британії нададуть більше можливостей для дій в тіні в місцях, де застосовувати звичайні війська буде важко.

"Наприклад, згідно з новим планом, операція може бути почата ​​в прибалтійській республіці або африканській країні для того, щоб розкрити та точно визначити російську таємну діяльність", - йдеться у публікації.

Потім буде прийнято рішення, чи слід оприлюднювати те, що було вивчено, або ж слід таємно співпрацювати з місцевими силами безпеки для того, щоб зірвати таку діяльність.

"Антитерористична задача знижується, а потреба в протистоянні небезпечній міжнародній поведінці супротивників зростає", - сказало одне з джерел.

Фото: www.bbc.com