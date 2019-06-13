У Ризі завершилася конференція Riga StratCom Dialogue-2019

У заключний день роботи дводенної міжнародної конференції Riga StratCom Dialogue відразу два заходи були присвячені пошуку шляхів протистояння агресивних дій Росії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У британській презентації «Відображаючи дезінформацію – уроки з інциденту в Солсбері» були узагальнені всі деталі розслідування отруєння Скрипалів. Зазначалося, що це був абсолютно новий досвід для британської сторони, при цьому вчитися на помилках необхідно було на ходу. Серед важливих позитивних висновків – близько 70% населення Британії вірить вітчизняним інформаційним джерелам, які об'єктивно висвітлювали хід розслідування.

Таким чином, наголошується у презентації, шалені атаки російських англомовних медіа Sputnik, RT не увінчалися успіхом.

У дискусійній панелі «Інформаційна конфронтація з Росією» були систематизовані сучасні загрози, які походять від Росії, а також їх історичні витоки та паралелі. Представник розташованого в Таллінні Центру передового досвіду спільного кіберзахисту НАТО (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) Сійм Алаталу закликав не переоцінювати успішність і силу російських кібератак, інформаційних агресій і фейків, а професійно ставитися до цього, як до постійного фактора, що вимагає моніторингу, вивчення та адекватної оперативної протидії.

Інший учасник дискусійної панелі, російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер відзначив важливу особливість - останні кілька років у російських медіа стала домінувати теза «Росія в передвоєнної ситуації, бо Захід хоче з нами війни».

Маніпулювання страхом – козир правлячого режиму, щоб люди забули про дедалі складніші економічні умови. «Причому, немає підстав вважати, що це може змінитися. Економіка Росії стагнує, по ній відчутно б'ють санкції, доходи населення неухильно падають останні 5-6 років. Путін вимагає негайного економічного ривка, але його немає і бути не може. Звідси паніка в Кремлі. Звідси нескінченне протистояння уявним ворогам – це шанс відвернути увагу людей від гаманців, які порожніють, від власних проблем», - зазначив Фельгенгауер.

Нинішнього року Riga StratCom Dialogue приділила велику увагу стану глобальних комунікацій в Індії та Китаї, кожному з нових світових лідерів були присвячені окремі дискусії.

Заключним заходом конференції стала панель «Пізнаючи все: інтеграція інформації в оборонний менеджмент». У ній брали участь військові з Франції, Німеччини, Канади та Фінляндії. Вони підтвердили свою глибоку зацікавленість у постійному отриманні актуальної інформації від дослідників та експертів, що працюють з глобальними комунікаціями.

Своєю чергою директор NATO StratCom COE Яніс Сартс запевнив військових: «Ми не залишимо вас наодинці з проблемами оборони».

Нагадаємо, Riga StratCom Dialogue-2019 зібрав близько 700 учасників - експертів, військових, аналітиків, журналістів із 45 країн світу.

Riga StratCom Dialogue - щорічна конференція, яку вже четвертий рік організовує Центр стратегічних комунікацій НАТО (StratCom COE), що базується в Ризі. З кожним роком вона стає все масштабнішою – тема глобальних комунікацій, протистояння загрозам кібербезпеки хвилює багато країн, не в останню чергу через безперервні агресивні дії Росії.

Фото: Рита Болотська