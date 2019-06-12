У Ризі відкрилася конференція з інформбезпеки Riga StratCom Dialogue-2019

У латвійській столиці відкрилася Riga StratCom Dialogue - міжнародна конференція по темі глобальних комунікацій, протистояння загрозам кібербезпеки, в тому числі агресивного впливу Росії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми залучені в гібридну війну, тому потрібно розвивати критичне мислення. Це навіть більш важливі речі, ніж постачання електроенергії або води. Під загрозою інформаційних атак знаходяться уми людей», - сказав президент Латвії Раймонд Вейоніс, виступаючи на відкритті конференції.

На його думку, насамперед потрібно зосередитися на підвищенні обізнаності про ризики кібербезпеки серед населення в цілому й особливо серед політичних лідерів. «Це повинно початися з наших систем освіти й бути націлене на загальне поліпшення нашого критичного мислення. Якщо ми не дамо відповідь на ці виклики, що виникають, ми зіткнемося з серйозними наслідками для наших націй, міжнародних структур і для наших демократичних систем», - підкреслив Вейонис.

Провідний світовий експерт в галузі комп'ютерної безпеки Мікко Хіппонен (Фінляндія) зазначив, що дві величезні країни, Китай і Росія, маючи безліч учених, зараз не дають світу сучасних передових технологій. «Єдине, що ми отримали від Китаю, це (комп'ютерні, - ред.) чіпи, а від Росії - хакерів», - сказав Хиппонен і привів різноманітні приклади російських кібератак.

Виступаючи на одній з дискусій Riga StratCom Dialogue екс-президент Естонії Тоомас Ільвес також уточнив, що головним фігурантом кібератак в останні роки незмінно залишається Росія, приміром, Fancy Bears, вони ж APT-28, і так звані «пригожинські тролі». У свою чергу, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив: «Коли дізнаюся про черговий напад хакерів, наголошую – ось і у них теж сталося. Ми-то тут, в Латвії, кожен день – віч-на-віч з тим, чому присвячений цей форум. Russia Today кожен день вивалює на наші голови свої фейкові новини – добре, що поруч є StratCom, допомагає одразу ж припиняти ці атаки».

У перший день роботи Конференції особливу увагу також було приділено можливостям штучного інтелекту й галузям його застосування, що надзвичайно важливо для розуміння і прораховування нових потенційних кіберзагроз.

У другий день Riga StratCom Dialogue-2019 російської агресії будуть присвячені одразу дві важливі панельні дискусії: «Інформаційна конфронтація з Росією» і «Відбиваючи дезінформацію – уроки, взяті з інциденту в Солсбері».

Форум зібрав близько 700 учасників - експертів, військових, аналітиків, журналістів з 45 країн світу.

The Riga StratCom Dialogue - щорічна конференція, організована Центром стратегічних комунікацій НАТО (StratCom COE), який базується в Ризі.

Фото: Рита Болотская.