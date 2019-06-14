Росія вдвічі більше атакувала онлайн вибори в ЄС – єврокомісар

Євровибори, які відбулися у травні, не були зоною, повністю вільною від дезінформації. При цьому понад тисяча випадків зловмисних онлайн атак були зафіксовані з боку російських джерел, що вдвічі перевищує кількість дезінформаційних вкидань торік.

Про це у п’ятницю під час прес-конференції з представлення доповіді Єврокомісії щодо боротьби з дезінформацією заявив єврокомісар з безпеки Джуліан Кінг (Julian King), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Були численні повідомлення про дезінформацію, зокрема, про активність ботів та фейкових акаунтів, у низці країн-членів. Наприклад, у Польщі, Латвії, Іспанії, Франції, Великій Британії – і це лише деякі країни. Дуже прикро, але доповідь, яку ми оприлюднили сьогодні, дуже чітко демонструє, що кількість дезінформаційних випадків, пов’язаних із російськими джерелами, які були задокументовані нашими структурами Східного Страткому, подвоїлися у порівнянні з подібним періодом рік тому – майже тисяча таких випадків у порівнянні з більш ніж чотирма сотнями випадків у минулому році. Це є причиною для занепокоєння», - сказав єврокомісар.

Він зазначив, що зловмисники змінили тактику та стратегію впливів на широку аудиторію. Загальний тренд полягає у тому, що замість масштабних хакерських дій та інформаційного «вливання», зловмисники застосовують цільовий підхід та ретельний відбирають об’єкти для атаки. Вони використовують ботів та фейкові акаунти для того, щоб на локальному рівні поширювати контент, що розділяє людей, залучають їх до індивідуальних обговорень з єдиною метою - радикалізувати політичні дебати. За словами Юліана Кінга, такі тренди не можуть вважатися «новою нормальністю».

За його словами, ретельний аналіз таких інформаційних атак дозволить Євросоюзу визначити сфери, які потребують особливого захисту. Ця робота буде проводитися державами-членами ЄС та на європейському рівні, особливо – із залученням глобальних інтернет-платформ, таких як Facebook, Google, Twitter.

Вже зараз, за погодженням із згаданими постачальниками онлайн послуг Єврокомісія готує регулярні щомісячні доповіді щодо прогресу у боротьбі проти дезінформації, зокрема, в таких сферах, як ідентифікація шкідливого контенту, видалення «ботів» та фейкових акаунтів, більш ретельний підхід до платних продуктів, у тому числі – політичної реклами.