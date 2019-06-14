Берлін не змінив позицію щодо санкцій проти РФ

Поведінка Кремля по відношенню України не змінилася, отже навряд чи є підстави знімати санкції зараз.

Про це сказала представник федерального уряду Ульріке Деммер у понеділок у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наше ставлення не змінилося: санкції проти Росії були введені ЄС одностайно. Вони, звичайно, можуть бути ситуативно адаптовані, але також одностайно", - сказала Деммер.

Вона нагадала, що саме так стало після ескалації, яку спричинили дії Росії в Керченській протоці, а також те, що в 2014 році Москва анексією Криму порушила міжнародне право. До того ж, Росія підтримує бойові дії проти України та сепаратистів, яким надає озброєння, додала вона.

"Таким чином, поведінка Росії не змінилася на більш позитивну", - зауважила Деммер. Але водночас, підкреслила, що Німеччина намагатиметься залишатися в діалозі з Росією, в тому числі економічному.

Що стосується Мінського процесу, він, нагадала Деммер, є для Німеччини дуже важливим. Тому консультації з конкретних тем відбуваються у Нормандському форматі постійно. Що ж стосується зустрічі на вищому рівні, то дата такої ще не визначена, сказала представниця уряду ФРН.

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Як повідомлялося, у липні ЄС вчергове вирішуватиме питання щодо продовження санкцій. Від німецьких політиків час від часу лунають пропозиції щодо зняття або принаймні послаблення цих обмежувальних заходів.