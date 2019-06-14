Меркель зустріне Зеленського з військовими почестями

Канцлер ФРН Ангела Меркель зустріне українського Президента Володимира Зеленського з військовими почестями, після чого сторони проведуть переговори за робочим обідом.

Про це заявила на брифінгу в Берліні в п'ятницю представниця федерального уряду ФРН Ульріке Деммер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У вівторок, 18 червня, федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель о 12.30 (час берлінський — ред.) зустріне нового Президента України Володимира Зеленського з військовими почестями", - сказала Деммер.

У ході робочого обіду сторони обговорять двосторонні відносини, стан виконання Мінських домовленостей, процес реформ в Україні тощо. Чи буде порушена тема "Північного Потоку 2", Деммер не знає, але нагадала про позицію Берліна, яка полягає в тому, що Україна має залишатися транзитною країною.

Після переговорів, о 13.45 (час берлінський) передбачена прес-конференція двох лідерів.

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Як відомо, Президент України Володимир Зеленський 18 червня прибуде до Берліна після візиту в Париж.