Зеленський розповів главі ОБСЄ про перезавантаження Мінської групи
Про це він заявив під час зустрічі з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком, повідомляє прес-служба глави держави.
“Для мене це найголовніша мета – зупинити війну, зупинити вогонь, повернути наших заручників додому”, - сказав Зеленський.
За словами глави держави, для встановлення миру Україна здійснює низку кроків, зокрема щодо активізації мирного процесу на Мінському майданчику.
“Ми не можемо довго чекати, бо йдеться про життя наших людей, тому сьогодні ми вже спробували перезавантажити переговори у рамках Тристоронньої контактної групи. Вже була проведена одна зустріч, призначений представник України у ТКГ – другий Президент Леонід Кучма, інші фахові люди для роботи у її підгрупах”, - розповів Зеленський.
Президент також висловив переконання щодо необхідності рухатися далі з метою досягнення конкретних відчутних результатів, щоб “довести цей процес до фіналу”.
Глава держави подякував за активну роль ОБСЄ, зокрема Спеціальної моніторингової місії в Україні, у врегулюванні ситуації на Донбасі.
Зі свого боку Лайчак запевнив українську сторону у готовності ОБСЄ всіляко сприяти досягненню сталого миру на Донбасі.
Фото: прес-служба Президента