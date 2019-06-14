Зеленський розповів главі ОБСЄ про перезавантаження Мінської групи

Президент Володимир Зеленський запевнив, що припинення вогню та повернення миру на Донбас є ключовим пріоритетом його діяльності.

Про це він заявив під час зустрічі з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком, повідомляє прес-служба глави держави.

“Для мене це найголовніша мета – зупинити війну, зупинити вогонь, повернути наших заручників додому”, - сказав Зеленський.

За словами глави держави, для встановлення миру Україна здійснює низку кроків, зокрема щодо активізації мирного процесу на Мінському майданчику.

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“Ми не можемо довго чекати, бо йдеться про життя наших людей, тому сьогодні ми вже спробували перезавантажити переговори у рамках Тристоронньої контактної групи. Вже була проведена одна зустріч, призначений представник України у ТКГ – другий Президент Леонід Кучма, інші фахові люди для роботи у її підгрупах”, - розповів Зеленський.

Президент також висловив переконання щодо необхідності рухатися далі з метою досягнення конкретних відчутних результатів, щоб “довести цей процес до фіналу”.

Глава держави подякував за активну роль ОБСЄ, зокрема Спеціальної моніторингової місії в Україні, у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Зі свого боку Лайчак запевнив українську сторону у готовності ОБСЄ всіляко сприяти досягненню сталого миру на Донбасі.

Фото: прес-служба Президента