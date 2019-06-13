Франція не буде терпіти порушення Росією міжнародного права – глава МЗС

Франція не може бути толерантною до порушення Росією міжнародного права і кордонів у Європі.

Про це заявив міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю французькому журналу Le Point, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми сподіваємося, що наш діалог знайде нову динаміку в наступні роки, і ми працюємо над цим. Умовою міцної співпраці є повага до нашого суверенітету і діалог, який ґрунтується на правді. Ми не можемо бути терпимими до втручання у наші демократичні процеси… Ми не можемо погодитися із порушенням міжнародного права біля дверей до Європи», - заявив глава МЗС Франції, відповідаючи на запитання, чи зацікавлена Європа у відновленні відносин з Володимиром Путіним.

Оцінюючи роль РФ у системі міжнародної, світової безпеки, Ле Дріан констатував, що «росіяни блокують Раду Безпеки Об’єднаних Націй і порушують договори і кордони, як в Україні».

Він наголосив, що Франція і Росія мають різні погляди й інтереси, про що сторонам добре відомо. При цьому французький міністр зазначив, що «глибоко переконаний у тому, що Росія має свою історію і долю в Європі».