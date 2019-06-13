У Держдепі пояснили, про що можна говорити з росіянами

США і Росія провели переговори на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств, ішлося про стратегічні питання безпеки, у яких може відбуватися взаємодія.

Про це повідомив офіс речника Державного департаменту США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Заступниця держсекретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Андреа Томпсон зустрілася в середу в Празі із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим у продовження дискусії між держсекретарем Помпео й міністром закордонних справ Лавровим під час їхньої зустрічі в російському Сочі", - зазначили в американському відомстві.

При цьому уточнюється, що це вже четверта зустріч Томсон з російським колегою за останній час.

"Заступниця держсекретаря порушила питання стосовно низки пріоритетів національної безпеки США та стратегічних питань безпеки, щодо яких Сполучені Штати хотіли би взяти участь у більш конструктивному діалозі з Росією", - пояснили в Держдепі.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Помпео місяць тому здійснив візит до Сочі, де провів зустрічі із Лавровим і Путіним. Під час переговорів обговорювалося, в тому числі, українське питання.