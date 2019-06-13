Британські депутати відкинули ідею опозиції блокувати Brexit без угоди

Нижня палата парламенту Британії відкинула ініціативу Лейбористської партії, яка пропонувала депутатам перебрати від уряду контроль над порядком денним, щоб заблокувати Brexit без угоди.

Про це повідомляє BBC.

“Парламентарії відкинули ініціативу Лейбористської партії взяти під контроль розклад роботи парламенту, щоб заблокувати останню спробу виключити можливість Brexit без угоди”, - йдеться у повідомленні.

Проти цієї ідеї проголосували 309 законодавців, “за” — 298.

Якби депутати підтримали пропозицію, це дало б опонентам жорсткого Brexit можливість подати до парламенту законопроект, що запобігав би виходу Британії з ЄС 31 жовтня без угоди.

Поразку лейбористів їхні опоненти з Консервативної партії зустріли оплесками. Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін у свою чергу заявив їм, що вони не будуть "такими щасливими у вересні".

За оцінкою Єврокомісії, вихід Великої Британії з ЄС 1 листопада 2019 року без угоди є дуже ймовірною, хоча й небажаною подією.

Як повідомляв Укрінформ, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер попередив під час виступу у Європарламенті 3 квітня 2019 року, що за відсутності угоди про вихід Британії доведеться вирішити три головні проблеми, перш ніж визначати подальші відносини з Євросоюзом. Перша стосується захисту прав та свобод громадян, які скористалися своїм правом вільного пересування до Brexit. Друга – повага Британії до власних фінансових зобов’язань, що їх країна мала як член ЄС. Нарешті, третя проблема, яка потребує безумовного вирішення – дотримання духу та букви так званої угоди “Доброї п’ятниці”, за якою було досягнуто миру і стабільності в Північній Ірландії та цілісності ринку на острові Ірландія.