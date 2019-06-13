Родичі жертв МН17 протестували під посольством РФ у Нідерландах
Про це повідомляє NOS.
“Перед будівлею посольства родичі загиблих символічно встановили 298 білих стільців, які символізують 298 жертв MH17. Вони встановлені, як в літаку, включно з проходами”, - йдеться у повідомленні.
Окрім того, учасники акції виставили плакати — у тому числі один російською: “Человечность превыше политики”.
Як відомо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.
У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.
Фото: NOS/Mark Hamer