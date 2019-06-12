Міятович закликає владу РФ звільнити затриманих у Москві протестувальників

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликає російську владу звільнити затриманих у середу під час протестних акцій у Москві людей.

Про це йдеться у заяві Міятович, розповсюдженій прес-службою комісара РЄ з прав людини, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Я закликаю російське керівництво звільнити усіх людей, затриманих сьогодні під час демонстрацій у Москві. Право на мирне зібрання, свободу висловлювань і свобода преси є фундаментальними правами людини, які є зобов'язуючими для усіх країн-членів Ради Європи, включаючи Росію», - заявила комісар РЄ.

Міятович наголосила, що законодавчі рамки, які регулюють проведення публічних заходів у РФ, повинні відповідати міжнародним і європейським стандартам з прав людини.

Особливо, за її словами, це має стосуватися безпеки для правозахисників, журналістів і активістів громадянського суспільства.

Як повідомлялося, у середу у центрі Москви на марші на підтримку затриманого за підробленим звинуваченням журналіста Івана Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ затримали більш як 400 осіб.