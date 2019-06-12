На акції у Москві - уже понад 400 затриманих

У центрі Москви на марші на підтримку журналіста Івана Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ затримали більш як 400 осіб.

Про це повідомляє в Twitter правозахисний портал «ОВД-Инфо».

"Більш як 400 осіб затримали в Москві під час акції проти сфабрикованих справ. Продовжуємо вести підрахунок затриманих", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, затримані учасники московської акції доставляються до територіальних підрозділів поліції для розгляду. За офіційними даними силовиків, в акції взяли участь 1,2 тис. осіб.

Російські активісти і журналісти запланували провести 12 червня в центрі Москви марш за звільнення кореспондента «Медузы» Івана Голунова. Справу проти нього було закрито 11 червня, однак частина з тих, хто збирався взяти участь в акції, вирішили пройти від метро «Чистые пруды» до будівлі московської поліції на Петрівці, 38. Вони вийшли з загальними вимогами, в першу чергу - покарання винних у провокації проти Голунова. Переговори з мерією щодо акції зірвалися ще до звільнення журналіста, влада міста закликала не приходити на неї.

Фото: Євген Фельдман/«Медуза»