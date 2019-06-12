Фінляндія підтримала новий уряд Молдови

Влада Фінляндії повністю підтримали заяву Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки і єврокомісара з питань розширення і політики добросусідства Йоханеса Хана щодо ситуації в Республіці Молдова.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві посольства Фінляндії з резиденцією в Бухаресті

Як повідомлялося раніше, Федеріка Могеріні і Йоханнес Ган оприлюднили спільну заяву, в якій зі схваленням сприйняли рішення парламенту Республіки Молдова про формування парламентської коаліції і затвердження нового уряду під керівництвом Майї Санду.

ЄС виявив готовність працювати з демократично легітимним урядом на основі взаємної прихильності до реформ і основних принципів Угоди про асоціацію між Молдовою і ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 8 червня, в парламенті Молдови заявили про створення коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Всього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречану, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Проте Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всі прийняті нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішення, постанови і законодавчі акти. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Зінаїди Гречаної спікером, а Майї Санду прем'єр-міністром.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни».