Румунія готова до співпраці з новим урядом Молдови

Румунія готова до співпраці з новим урядом Молдови

Укрінформ
Міністерство закордонних справ Румунії розповсюдило комюніке, в якому висловлено готовність продовжити співпрацю з новим урядом Молдови з метою реалізації стратегічних цілей європейської інтеграції.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«З огляду на події на політичній сцені Республіки Молдова, включаючи формування урядової коаліції і затвердження нового уряду відповідно до підсумків демократичних парламентських виборів від 24 лютого нинішнього року, Румунія, в якості стратегічного партнера Молдови, висловлює свою готовність продовжити стратегічне співробітництво з метою продовження процесів європейської інтеграції Молдови та реалізації Угоди про асоціацію з ЄС», - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що європейська інтеграція залишається основою подальшої взаємодії між двома країнами.

Як відомо, в суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Всього в парламенті Молдови - 101 депутат.

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На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Зінаїди Гречаний спікером, а Майї Санду прем'єр-міністром.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни».

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